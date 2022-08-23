Гороскоп на 24 августа: Львов ждут потери и разочарования, а Скорпионов – сюрпризы от любимых

Скорпионов ждут сюрпризы от любимых Фото: Диля Ахмадишина

ОВЕН

Посвятите этот день своим близким – это будет лучшим решением. В работе или учебе этот день вряд ли принесет головокружительные успехи.

ТЕЛЕЦ

Тельцам звезды советуют избегать споров. Вам не получится отстоять свою точку зрения, зато любые контраргументы могут быть приняты слишком близко к сердцу.

БЛИЗНЕЦЫ

Главная черта Близнецов сегодня – упорство. Направьте его в нужное русло, например, на решение рабочих задач – и результат гарантирован.

РАК

Ракам сегодня лучше «плыть по течению» и не противиться тому, как складываются события. Если вы понадеетесь на удачу, в нужный момент она не подведет.

ЛЕВ

Сегодня в жизни Львов вероятны разочарования и потери. Однако не стоит слишком расстраиваться из-за неоправданных ожиданий: вероятно, стоит просто снизить планку.

ДЕВА

Сегодня Дев могут ждать тяжелые разговоры и сложные задачи. Однако на успешное разрешение всех проблем сегодня надеяться не стоит.

ВЕСЫ

День благоприятен для работы. Если вы давно планировали запустить новый проект, сегодня самое лучшее время.

СКОРПИОН

Сегодняшний день очень благоприятен в любовном плане. Скорпионов, которые уже находятся в отношениях, будут ждать приятные сюрпризы. А одинокие сегодня могут встретить свою вторую половинку.

СТРЕЛЕЦ

Звезды сегодня обещают Стрельцам невероятную удачу: все будет складываться в вашу пользу. За успешными делами обязательно последуют признание окружающих и заслуженная награда.

КОЗЕРОГ

Сегодня будьте особенно внимательны к своим поступкам и мыслям. Возможно, сегодня придется принимать важное решение – действуйте обдуманно.

ВОДОЛЕЙ

День благоприятен в финансовом плане. Возможны заманчивые предложения или выгодные покупки. Сегодня вам вернут старые долги.

РЫБЫ

Идеальный день для посиделок с друзьями или массовых вечеринок. Вы будете в центре внимания и получите заряд положительных эмоций.

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