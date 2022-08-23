Предоставлять многодетным семьям государственное жилье по соцнайму предложили в России

Детский омбудсмен Ирина Волынец предложила обеспечивать многодетные семьи жильем по социальному найму. Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила обеспечивать многодетные семьи жильем по социальному найму. Об этом пишет RT со ссылкой на обращения Волынец, направленные на имя главы Минтруда Антона Котякова и главы Минстроя Ирека Файзуллина.

По словам детского омбудсмена, часто многодетные семьи остро нуждаются в улучшении жилищных условий, однако решить эту проблему самостоятельно достаточно сложно.

«Учитывая вышеизложенное, прошу вас поддержать инициативу о формировании государственного жилищного фонда и предоставлении многодетным семьям государственного жилья по социальному найму», — написала Волынец в своем обращении.

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