До +32 °С обещают в Ижевске 24 августа

24 августа в Ижевске будет жарко и без осадков. Фото: архив

Доброе утро, Ижевск! Сегодня в столице Удмуртии прогнозируют переменную облачность. Осадков не ожидается. Об этом сообщает Удмуртский Гидрометцентр. Температура воздуха +30…+32 °С. Ветер северо-западный 3-8 м/с.

Ночью также будет без осадков. Температура воздуха составит +11…+13 °С.

Хорошего вам дня!

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