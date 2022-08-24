В Удмуртии выявили 325 случаев заболевания коронавирусом за сутки

Один человек скончался, мужчине было 62 года Фото: Мария Бакланова

В Удмуртии за минувшие сутки выявлено 325 новых случаев заболевания коронавирусом, в ковид-стационары госпитализированы 35 человек. Об этом утром 24 августа сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

«Проведено 3 285 тестов на коронавирус, выявлено 325 новых случаев. В числе заболевших 52 ребенка до 14 лет, 76 граждан старше 65 лет», — говорится в сообщении.

Один человек скончался, мужчине было 62 года. Выздоровели 280 человек.

На утро 24 августа 2 749 человек наблюдаются в поликлиниках – они переносят болезнь в легкой форме. 133 пациента ковид-стационаров находятся в состоянии средней степени тяжести. 4 человека - в тяжелом состоянии, из них 2 – на аппаратах ИВЛ.

Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 171 990 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели 166 188 пациентов. 4 054 человека скончались, из них 3 853 - с подтвержденным диагнозом.

Как минимум один компонент вакцины от коронавируса получили 701 102 жителя региона. Из них 561 075 прошли оба этапа вакцинации. 201 968 жителей республики ревакцинировались.

В Минздраве напоминают, что по вопросам профилактики, диагностики и лечения коронавирусной инфекции можно обратиться по телефону 8-800-100-24-47.

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