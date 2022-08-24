Гороскоп на 25 августа 2022 года: Близнецы пересмотрят отношение к алкоголю, а Стрельцы будут бороться за свою любовь и честь

Близнецы пересмотрят отношение к алкоголю Фото: Архив КП

ОВЕН

Вам полезно отвлечься от работы и посвятить время общению или своему хобби. Короче говоря, проведите вечер так, как вам нравится. Для кого-то это шумная вечеринка, для кого-то поход в кино, а для кого-то – кружка какао и любимая книга.

ТЕЛЕЦ

Сегодня вам предстоит что-то исследовать, добывать новые знания и овладевать новыми умениями. Вы почувствуете себя настоящим первооткрывателем. Жаль только, что в ваши грандиозные планы то и дело будет вмешиваться рутина.

БЛИЗНЕЦЫ

Вам следует пересмотреть отношение к питанию и алкоголю. Этого требует ваше здоровье. Если вы сами не догадывайтесь, что следует поменять, посоветуйтесь с врачом.

РАК

Сегодня у вас день покорения новых вершин. Но не стоит путать реальные достижения и игры с огнем. Тщательно продумывайте, что вы делаете и с какой целью. Если подвиги нужны только для того, чтобы впечатлить окружающих, то, может, не так уж они и нужны?

ЛЕВ

Вам сегодня нельзя торопиться и перенапрягаться. Поберегите все: силы, здоровье, нервы. Войдите в «энергосберегающий» режим. Скоро вы почувствуете себя отдохнувшим и сможете вновь вести активную, полную приключений жизнь.

ДЕВА

Внимательно отнеситесь к знакам, которые подает вам судьба. Возможно, кто-то пытается вас о чем-то предупредить. Но надумывать лишнего тоже себе не нужно.

ВЕСЫ

Ваш бюджет ожидает хорошее пополнение – это может быть премия или крупная сумма, полученная в подарок от родственников. Возможно, вы даже выиграете в лотерею.

СКОРПИОН

Вас ожидают траты, связанные со здоровьем, возможно, не вашим, а членов вашей семьи или друзей. В связи с этим придется отказаться от каких-то запланированных расходов.

СТРЕЛЕЦ

Сегодняшний день чем-то будет напоминать рыцарский роман. Вам придется бороться за свою любовь и честь, возможно, вы узнаете о каких-то интригах за вашей спиной.

КОЗЕРОГ

Ограничьте на время поток поступающей информации, иначе он грозит сбить вас с ног. Поверьте, важные новости вы и так не пропустите, а вот нервной системе следует дать отдых.

ВОДОЛЕЙ

Вы озаботитесь вопросами рациональности и оптимизации в своей жизни. Избавитесь от лишних вещей и знакомств, а имеющимся найдете достойное применение, даже если подзабыли об их существовании.

РЫБЫ

День будет сумбурным. Вы только-только сосредоточитесь на одной задаче, как будут появляться три новых. Обстановка будет меняться на ходу, но, возможно, вам даже понравится принимать такие вызовы.

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