В Ижевске пациент психбольницы накинулся с ножом на своих родителей

Мужчина и женщина не пострадали и успешно покинули квартиру, после чего обратились в полицию Фото: Амир Закиров

В столице Удмуртии юноша, состоящий на учете в республиканском психдиспансере, напал с ножом на своих родителей. Об этом izh.kp.ru сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Мужчина и женщина не пострадали и успешно покинули квартиру, после чего обратились в полицию. Прибывшие на место полицейские и сотрудники Росгвардии задержали юношу.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

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