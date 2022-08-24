В Ижевске пациент психбольницы накинулся с ножом на своих родителей

Мужчина и женщина не пострадали и успешно покинули квартиру, после чего обратились в полицию
Фото: Амир Закиров
В столице Удмуртии юноша, состоящий на учете в республиканском психдиспансере, напал с ножом на своих родителей. Об этом izh.kp.ru сообщили в пресс-службе УМВД по региону.
Мужчина и женщина не пострадали и успешно покинули квартиру, после чего обратились в полицию. Прибывшие на место полицейские и сотрудники Росгвардии задержали юношу.
Обстоятельства случившегося устанавливаются.
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