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Происшествия24 августа 2022 13:07

В Ижевске пациент психбольницы накинулся с ножом на своих родителей

Никто не пострадал
Анастасия Захарова
Мужчина и женщина не пострадали и успешно покинули квартиру, после чего обратились в полицию

Мужчина и женщина не пострадали и успешно покинули квартиру, после чего обратились в полицию

Фото: Амир Закиров

В столице Удмуртии юноша, состоящий на учете в республиканском психдиспансере, напал с ножом на своих родителей. Об этом izh.kp.ru сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Мужчина и женщина не пострадали и успешно покинули квартиру, после чего обратились в полицию. Прибывшие на место полицейские и сотрудники Росгвардии задержали юношу.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

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