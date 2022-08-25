27 и 28 августа в Ижевске частично перекроют улицу Строителей

Ограничение движения связано с капитальным ремонтом теплосетей
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
27 августа с 08:00 и до 24:00 28 августа дня будет частично закрыт проезд для транспорта по улице Строителей в районе улицы Воткинское шоссе. Как сообщает пресс-служба Удмуртского филиала ПАО «Т Плюс», это связано с капитальным ремонтом теплосетей
Данное мероприятие пройдет в рамках проекта реконструкции магистральных сетей.
Для безопасности движения жителей города на участке ремонта будут выставлены ограждения и предупреждающие знаки.
Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Реальные доходы жителей Удмуртии с начала года сократились на 3%
Фура сбила велосипедиста на трассе в Удмуртии
Эксперты со всей России обсудили проблемы инклюзии на конференции в Ижевске
В Удмуртии шесть человек незаконно торговали поросятами и цыплятами на рынке