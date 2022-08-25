27 и 28 августа в Ижевске частично перекроют улицу Строителей

Ограничение движения связано с капитальным ремонтом теплосетей Фото: Сергей ГРАЧЕВ

27 августа с 08:00 и до 24:00 28 августа дня будет частично закрыт проезд для транспорта по улице Строителей в районе улицы Воткинское шоссе. Как сообщает пресс-служба Удмуртского филиала ПАО «Т Плюс», это связано с капитальным ремонтом теплосетей

Данное мероприятие пройдет в рамках проекта реконструкции магистральных сетей.

Для безопасности движения жителей города на участке ремонта будут выставлены ограждения и предупреждающие знаки.

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