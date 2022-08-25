40-летнего мужчину задержали в Ижевске по подозрению в серии краж велосипедов

При обысках полицейские обнаружили похищенные велосипеды в разобранном виде Фото: Амир Закиров

В Удмуртии полицейскими задержан 40-летний ранее судимый, неработающий житель Ижевска по подозрению в кражах велосипедов. В ходе оперативно-розыскных мероприятий была установлена его причастность к 12 кражам. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртской республике.

Все кражи были совершены в конце июля и начале августа на на территории Октябрьского и Индустриального районов Ижевска. По всем эпизодам возбуждены уголовные дела по ст. 158 УК РФ (Кража).

По версии следствия, велосипеды подозреваемый похищал из подъездов многоквартирных домов, в ночное время. Все похищенное имущество он сбывал на одном из городских рынков.

Общий ущерб, причиненный владельцам, составил более 110 000 рублей. При обысках полицейские обнаружили похищенные велосипеды в разобранном виде.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Министр культуры РФ Ольга Любимова проверила ход реконструкции Театра юного зрителя в Ижевске

Реальные доходы жителей Удмуртии с начала года сократились на 3%

Фура сбила велосипедиста на трассе в Удмуртии

Эксперты со всей России обсудили проблемы инклюзии на конференции в Ижевске