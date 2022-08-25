После критики главы Удмуртии остановку «Школа юных летчиков» привели в порядок в Ижевске

22 августа во время аппаратного совещания Глава Удмуртии Александр Бречалов раскритиковал состояние остановки на улице Карла Либкнехта. Фото: izh.ru

22 августа во время аппаратного совещания Глава Удмуртии Александр Бречалов раскритиковал состояние остановки на улице Карла Либкнехта, которую посетил накануне. Об сообщает пресс-служба города Ижевска.

«На остановке располагается молочный киоск, у предпринимателя договор аренды земельного участка с городом. Сам торговый павильон – в удовлетворительном состоянии, однако посадочная площадка и сам навес небезопасны и требуют благоустройства. Если передали в аренду участок, требуйте достойного содержания либо расторгайте договор» - с такими словами обратился к властям глава региона.

После этих слов арендатор ИП Малых Л.Ю. навел порядок на остановке. Была уложена недостающая брусчатка, почищен сам павильон, заменена крыша навеса.

Сейчас в городе на остановках на основании договоров аренды располагаются 102 торговых точки. Каждая из них обязана проводить благоустройство павильона и посадочной площадки.

23 августа при содействии районных администраций состоялся рейд по этим остановкам. Арендаторам выданы предписания о приведении закрепленного имущества в нормативное состояние. Повторная проверка остановок запланирована на конец августа. В случае неисполнения предписаний предпринимателей ждут штрафы за нарушение Правил благоустройства города.

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