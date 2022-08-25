До + 31 градусов и яркое солнце обещают синоптики в Ижевске 25 августа

Солнце обещает быть сегодня особенно горячим Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Доброе утро, Ижевск! Начался четверг, а это всего один день до долгожданной пятницы! Конец рабочей недели в близкие! А вы уже решили, куда отправиться в последние выходные лета?

Солнце обещает быть сегодня особенно горячим, а мы расскажем вам о погоде!

Днем 25 августа в Ижевске ожидается ясная погода без осадков, температура воздуха до +31 °С. Об этом сообщает пресс-служба гидрометцентра Удмуртии.

Без осадков. Ветер западный, 2 м/с.

По данным сервиса Яндекс.Погода, атмосферное давление составит 759 мм рт. ст. Влажность воздуха утром около 59%, днем 32%, вечером 57%. Магнитное поле спокойное.

«Комсомолка» желает всем хорошего и плодотворного дня!

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Министр культуры РФ Ольга Любимова проверила ход реконструкции Театра юного зрителя в Ижевске

В Ижевске завершились Вторые Международные детские инклюзивные Игры

Реальные доходы жителей Удмуртии с начала года сократились на 3%

Фура сбила велосипедиста на трассе в Удмуртии