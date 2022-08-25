До + 31 градусов и яркое солнце обещают синоптики в Ижевске 25 августа

Солнце обещает быть сегодня особенно горячим
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
Доброе утро, Ижевск! Начался четверг, а это всего один день до долгожданной пятницы! Конец рабочей недели в близкие! А вы уже решили, куда отправиться в последние выходные лета?
Солнце обещает быть сегодня особенно горячим, а мы расскажем вам о погоде!
Днем 25 августа в Ижевске ожидается ясная погода без осадков, температура воздуха до +31 °С. Об этом сообщает пресс-служба гидрометцентра Удмуртии.
Без осадков. Ветер западный, 2 м/с.
По данным сервиса Яндекс.Погода, атмосферное давление составит 759 мм рт. ст. Влажность воздуха утром около 59%, днем 32%, вечером 57%. Магнитное поле спокойное.
«Комсомолка» желает всем хорошего и плодотворного дня!
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