Телемарафон вторых Международных детских инклюзивных игр проходит в Ижевске

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

24 августа в Ижевске завершились вторые Международные детские инклюзивные игры. Как сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии, сегодня на сайте Игр abi-art.ru и на телеканале «Удмуртия» проводится телемарафон (0+), который подводит итоги масштабного праздника.

«Телемарафон будет включать себя самые яркие моменты с церемоний открытия и закрытия вторых Международных детских инклюзивных игр, познакомит с работой тематических площадок и жюри, а также с обширной деловой программой тех, кто не успел побывать на мероприятиях», - говорится в сообщении.

Программа телемарафона:

9:00 - 9:30 - презентационные ролики об Удмуртии, достопримечательностях и достижениях региона;

9:30 - 11:00 – церемония открытия игр с выступлениями инклюзивных коллективов и приветственными словами членов правительства и общественных организаций;

11:00 - 14:00 - прямое включение с членами жюри и участниками; презентация «Дневников инклюзивных игр»;

14:00 - 15:00 - церемония награждения победителей;

15:00 - 16:30 – церемония закрытия игр с главы Минкульта РФ Ольги Любимовой и главы Удмуртии Александра Бречалова.

16:30 – 19:00 - «Дневники игр», литературные ролики с участием детей, имеющих ограниченные возможности здоровья, и разнообразные тематические программы. Возрастное ограничение 0+

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Движение ограничат на трассе Ижевск – Сарапул у деревни Каменное

385 новых случаев COVID-19 выявили в Удмуртии за сутки

Министр культуры РФ Ольга Любимова проверила ход реконструкции Театра юного зрителя в Ижевске

В Ижевске завершились Вторые Международные детские инклюзивные Игры