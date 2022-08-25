В Ижевске на улице Удмуртской столкнулись 5 автомобилей, пострадавших нет

Фото: Анастасия Захарова, izh.kp.ru

Поздно вечером 24 августа напротив школы №56 по улице Удмуртской в Ижевске произошла массовая дорожная авария. Об этом сообщает 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии.

По предварительным данным, около 22:00 19-летний водитель автомобиля «Шкода» при перестроении не справился с управлением, в результате чего машина опрокинулась, столкнувшись с четырьмя попутными автомобилями – «Ларгусом, «Приорой», «Калиной» и «Грантой».

«Пострадавших нет. Транспортные средства получили механические повреждения», - сообщили в ведомстве.

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