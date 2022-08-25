Жители Ижевска этим летом ездили на фестивали и изучали сакральные рисунки

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МТС при помощи технологий Big Data оценила летние туристические потоки на территории России. Выяснилось, что жители Ижевска этим летом чаще всего путешествовали в Пермский край, Санкт-Петербург и Башкортостан, причем 70% общего потока туристов предпочли ехать на автомобиле.

Туристов из Удмуртии привлекают в других регионах в первую очередь фестивали и природные достопримечательности. По данным Big Data МТС, в Пермский край путешественники едут за активным отдыхом. Интерес вызывают пешие маршруты к Каменному городу и Усьвинским столбам, а также Кунгурская ледяная пещера, камень Ветлан и сплавы по рекам Прикамья. Туристов интересуют и фестивали Пермского края, например, особой популярностью пользуются «Дягилевский фестиваль» и «Небесная ярмарка» в Кунгуре. В Санкт-Петербург туристы отправляются за культурной классикой: музеями, историческим центром и парками. Летом всем интересен Петергоф, прогулки по рекам и каналам. А в соседний Башкортостан приезжают для этнографического и гастрономического туризма. Туристы из Удмуртии навещают «соседей», чтобы увидеть наскальные рисунки древних людей эпохи позднего палеолита, подобные которым можно встретить лишь в очень ограниченном количестве на территории Европы. Кроме того, многие выбирают это направление ради летних походов в горы и сплавов по рекам.

Также в топ рейтинга регионов, куда отправлялись туристы из Удмуртии, попали Красноярский край, Иркутская область и Ставропольский край.

«Благодаря тому, что МТС обеспечила качественной связью и высокоскоростным мобильным интернетом основные места притяжения туристов по всей России, с помощью обезличенных «больших данных» можно получить различную информацию о турпотоках и проанализировать ее. С помощью Big Data можно также определить возраст приезжающих в регион гостей и их интересы. Это поможет власти и бизнесу эффективно развивать объекты туристической инфраструктуры, проводить кампании по привлечению туристического потока в регион и строить новые востребованные объекты сферы гостеприимства», - рассказал директор МТС в Удмуртии Николай Рупасов.