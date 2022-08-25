Гороскоп на 26 августа 2022 года: Тельцы станут объектами сплетен, а Весы займутся экспериментами в постели

Астропрогноз для всех знаков на завтра Фото: Михаил ФРОЛОВ

ОВЕН

Овнам сделают небольшой, но очень приятный подарок. Получите вы его от близкого вам человека, чье внимание особенно дорого.

ТЕЛЕЦ

Тельцы рискуют стать объектом сплетен и слухов у себя на работе. Постарайтесь вывести зачинщика на чистую воду.

БЛИЗНЕЦЫ

Не стоит ездить в отдаленные районы или путешествовать за пределами города – проблем не оберетесь.

РАК

Раки сегодня необыкновенно наблюдательны – вы подмечаете каждую деталь. Может быть, стоит стать художником?

ЛЕВ

Львам предстоит поход в аптеку. Обязательно запаситесь средствами для профилактики – ваш иммунитет сейчас ослаблен.

ДЕВА

Девы сегодня настолько неотразимы, что весь день слышат комплименты от окружающих.

ВЕСЫ

Пятничный вечер закончится горячим сексом со второй половинкой и экспериментами в постели.

СКОРПИОН

Скорпионы сегодня все свое время посвятят детям. А бездетные Скорпионы узнают о беременности.

СТРЕЛЕЦ

Стрельцам предстоит маленькое путешествие к родным – заодно развеетесь.

КОЗЕРОГ

Козерогам сегодня стоит дать выход своим чувствам. Если хочется, поплачьте в одиночестве – дела никуда не убегут.

ВОДОЛЕЙ

Отличный день, чтобы повидаться со старыми друзьями – пригласите их на прогулку.

РЫБЫ

Постарайтесь лечь спать пораньше, чтобы чувствовать себя бодрым и здоровым.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Гороскоп на неделю 22-28 августа: Овны купят перцовый баллончик, а Близнецы будут исследовать свою сексуальность