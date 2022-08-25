Гороскоп на 26 августа 2022 года: Тельцы станут объектами сплетен, а Весы займутся экспериментами в постели

Астропрогноз для всех знаков на завтра
Фото: Михаил ФРОЛОВ
Овнам сделают небольшой, но очень приятный подарок. Получите вы его от близкого вам человека, чье внимание особенно дорого.
Тельцы рискуют стать объектом сплетен и слухов у себя на работе. Постарайтесь вывести зачинщика на чистую воду.
Не стоит ездить в отдаленные районы или путешествовать за пределами города – проблем не оберетесь.
Раки сегодня необыкновенно наблюдательны – вы подмечаете каждую деталь. Может быть, стоит стать художником?
Львам предстоит поход в аптеку. Обязательно запаситесь средствами для профилактики – ваш иммунитет сейчас ослаблен.
Девы сегодня настолько неотразимы, что весь день слышат комплименты от окружающих.
Пятничный вечер закончится горячим сексом со второй половинкой и экспериментами в постели.
Скорпионы сегодня все свое время посвятят детям. А бездетные Скорпионы узнают о беременности.
Стрельцам предстоит маленькое путешествие к родным – заодно развеетесь.
Козерогам сегодня стоит дать выход своим чувствам. Если хочется, поплачьте в одиночестве – дела никуда не убегут.
Отличный день, чтобы повидаться со старыми друзьями – пригласите их на прогулку.
Постарайтесь лечь спать пораньше, чтобы чувствовать себя бодрым и здоровым.
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