В Ижевске 16-летний водитель питбайка влетел в лобовое стекло «Газели»

Фото: 1-й отдел УГИБДД по УР

24 августа напротив дома №49«А» по улице Гагарина в Ижевске произошла дорожная авария с участием несовершеннолетнего. Об этом сообщает 1-й отдел УГИБДД по Удмуртии.

Установлено, что около 16:00 16-летний водитель питбайка влетел в лобовое стекло автомобиля «ГАЗ» по управлением 52-летнего мужчины.

«Несовершеннолетний водитель спортинвентаря управлял транспортным средством, не имея права управления, в момент ДТП двигался в вертикальном положении на заднем колесе». – говорится в сообщении.

Юношу госпитализировали с многочисленными травмами. По факту ДТП возбуждено административное делопроизводство, проводится проверка.

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