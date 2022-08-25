В Удмуртии за последние 5 лет открыли 12 новых школ и 52 детсада

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

25 августа в Удмуртии прошла конференция педагогических работников, в ходе которой обсуждалось развитие образовательной отрасли в республике за последние 5 лет. В начале мероприятия с приветственным словом обратился министр просвещения России Сергей Кравцов.

«В преддверии наступающего 2023 года, объявленного президентом России Владимиром Путиным «Годом педагога и наставника», мы будем и дальше работать над укреплением престижа педагогической профессии. Продолжим уделять внимание подготовке будущих педагогов. Важно, чтобы в профессию приходили лучшие кадры, готовые к наставническому труду заранее», – заявил министр.

В этом году тема конференции - «Образование XXI века: цели, ценности, смыслы». В числе спикеров член Совета Федерации Федерального Собрания России Любовь Глебова, кандидат экономических наук, первый замгендиректора «Мобильное Электронное Образование» Максим Беркович, вице-президент Федерации спортивных танцев на колясках России Наталья Крель.

26 и 27 августа в рамках конференции будут работать дискуссионные площадки. Также запланированы мастер-классы и семинары по актуальным направлениям образования.

Напомним, 2022 год объявлен в Удмуртии годом образования. За последние 5 лет в республике открылись 12 новых школ и 52 детских сада – по этому показателю регион занимает первое место в ПФО. Отремонтировано 127 социальных объектов, открыты 84 мастерские в техникумах и колледжах, два IT-куба, Дом научных коллабораций, центр одаренных детей «ТАУ» и мобильный «Кванториум». В рамках программы «Большой ремонт» за 2 года отремонтировано более 500 объектов социальной сферы. К началу этого учебного года откроются еще две школы и 8 детских садов.

«Одним из самых долгожданных объектов и для детей, и для родителей, и для педагогов станет школа на 1224 места на ул. Берша в Ижевске. Еще две школы в Сарапульском и Увинском районах откроются после капитального ремонта», – подчеркнул глава республики Александр Бречалов.

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

По его словам, на ближайшие 5 лет запланировано двукратное увеличение темпов стройки. Кроме этого, республика активно участвует в реализации федерального проекта «Успех каждого ребенка».

По инициативе президента России принята федеральная программа по капитальному ремонту школ, в которую уже вошли 22 объекта республики, еще на 20 объектов уже направлена заявка.

«Благодаря профессионализму наших педагогов система образования Удмуртии занимает достойное место в общероссийских рейтингах. По качеству школьного образования в 2020 году Удмуртия заняла 7-е место в России, 1-е место в Приволжском федеральном округе», – подчеркнул Бречалов.

Также он отметил, что республика входит в пятерку лучших регионов по подготовке победителей и призеров Всероссийской олимпиады школьников и в ТОП-15 лучших регионов по результатам WORLDSKILLS.

«По итогам этого учебного года команда Всероссийской олимпиады школьников от Удмуртии в рейтинге по эффективности занимает 2 место призера. По количеству победителей и призеров мы на 6 месте. А по количеству победителей и призеров на 100 тысяч населения – на 5 месте. Это хороший результат!» – заключил он.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Начальника Управления благоустройства и охраны окружающей среды Ижевска уволили после критики со стороны главы Удмуртии

Экс-министр народного образования Алла Еременко стала «Почетным гражданином Удмуртии»

Министр культуры РФ Любимова ознакомилась с проектом реконструкции главного корпуса оружейного завода в Ижевске