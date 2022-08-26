26 августа в Ижевске до +30 °С и небольшая вероятность дождя

Прогноз погоды в Ижевске на пятницу Фото: Иван МАКЕЕВ

Доброе утро, Ижевск! «Комсомолка» расскажет, каким будет прогноз на пятницу.

Аномальная жара продолжается. Как сообщает гидрометцентр Удмуртии, днем 26 августа в Ижевске ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Хотя Росгидрометцентр и прогнозирует небольшой дождь. Температура воздуха в Ижевске составит +28..+30 °С, а местами по Удмуртии – до +31 °С. Скорость северо-западного ветра достигнет 4-9 м/с.

К вечеру по данным Росгидрометцентра столбик термометра опустится до +14 °С. Вероятен дождь. Ветер не изменит направления, его скорость снизится до 2 м/с.

Желаем вам отличного дня!

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