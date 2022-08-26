18-летний житель Глазова совершил разбойное нападение на трех подростков и похитил у знакомых телевизор

Молодой житель Удмуртии оказался под арестом Фото: Амир Закиров

В Глазове по подозрению в разбое задержан местный житель, 18-летний юноша. Как сообщает пресс-служба Следственного управления СК России по Удмуртии, он за один день напал на трех подростков.

По данным следствия, первое нападение произошло утром 5 августа 2022 года на улице Советской города Глазова. Обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вооружился отверткой и потребовал у 16-летнего подростка деньги, но у потерпевшего их не оказалось.

Затем злоумышленник пришел к другому местному жителю. В квартире находилась выпивающая компания мужчин. Молодой человек присоединился к ним и некоторое время они употребляли спиртные напитки вместе. Потом обвиняемый нашел нож и вышел с ним из квартиры.

Вскоре на улице Школьной ему повстречались еще два подростка 13 и 15 лет. Угрожая ножом, пьяный юноша отобрал у одного из них велосипед, а у другого – сотовый телефон. Совершив разбой, обвиняемый вновь вернулся в квартиру к собутыльникам, где открыто похитил телевизор, который позже сдал в ломбард.

Злоумышленника задержали, изъяв похищенное имущество, и заключили под стражу. Возбуждено уголовное дело, идет расследование.

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