451 новый случай COVID-19 выявили в Удмуртии за сутки

Ковид унес жизнь 73-летней женщины Фото: Амир Закиров

В Удмуртии за минувшие сутки выявлено 451 новый случай заболевания коронавирусом, в ковид-стационары госпитализированы 22 человека. Об этом утром 26 августа сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

«Проведен 4 881 тест на коронавирус, выявлен 451 новый случай. В числе заболевших 77 детей до 14 лет, 85 граждан старше 65 лет», — говорится в сообщении.

Ковид унес жизнь 73-летней женщины. Выздоровели 410 человек.

На утро 26 августа 3 194 человека наблюдаются в поликлиниках – они переносят болезнь в легкой форме. 145пациентов ковид-стационаров находятся в состоянии средней степени тяжести. 8 человек - в тяжелом состоянии, из них 1 – на аппаратах ИВЛ.

Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 172 826 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 166 901 пациент выздоровел. 4 056 человек скончались, из них 3 854 - с подтвержденным диагнозом.

Как минимум один компонент вакцины от коронавируса получили 701 318 жителей региона. Из них 561 134 прошли оба этапа вакцинации. 205 444 жителя республики ревакцинировались.

В Минздраве напоминают, что по вопросам профилактики, диагностики и лечения коронавирусной инфекции можно обратиться по телефону 8-800-100-24-47.

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