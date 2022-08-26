Член Совета Федерации Любовь Глебова встретилась в Ижевске с представителями некоммерческих организаций

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

25 августа член Совета Федерации от Удмуртии Любовь Глебова посетила республику с рабочим визитом. Она встретилась с представителями республиканских и городских некоммерческих организаций (НКО) – победителей грантовых конкурсов, и обсудила с ними развитие некоммерческого сектора Удмуртии в последние пять лет.

«Если пять лет назад в Фонде президентских грантов было менее 1 млрд рублей, то на сегодняшний день для поддержки НКО из Фонда выделяется 12 млрд рублей. Также 2 млрд рублей выделено дополнительно на инициативы граждан по поддержке прибывших на территорию России жителей ДНР и ЛНР. Кроме того, 4 млрд рублей выделено на фонд культурных инициатив в области поддержки и сохранения наследия нашей страны. Регионы также взяли на себя обязательства по софинансированию проектов, одобренных на федеральном уровне. Так, в Удмуртии за последний год этот фонд увеличился в два раза», – рассказала Глебова.

Сенатор отметила, что регион в части поддержки гражданских инициатив постоянно занимает лидирующие позиции в стране - так, Удмуртия всегда состоит в первой пятерке регионов по числу инициатив из малых городов и сел.

«Благодаря, в том числе поддержке Главы республики на федеральном уровне наши НКО занимают ведущие места по количеству привлеченных грантов», – подчеркнула Любовь Глебова.

По ее словам, количество проектов растет с каждым годом - республику можно назвать одним из базовых регионов для развития институтов гражданского общества. Государство старается поддерживать бизнес и дать ему особую мотивацию.

«В 2021 году в свете пандемии была поддержана и сформулирована в виде закона инициатива о льготном налогообложении тех средств, которые направляются на поддержку социально-ориентированных НКО. Бизнес может направить на поддержку некоммерческого сектора до 1 % прибыли, которая не будет облагаться налогом. Это очень весомая мотивация для бизнеса», – рассказала парламентарий.

Еще одной темой встречи стала образовательная политика в условиях современных вызовов. Как отметила Любовь Глебова, система образования - это самый консервативный государственный институт.

«Наверное, это хорошо, так как с детьми нужно работать проверенными методами. Однако два года назад в 67-ой статье Конституции нашей страны появилась четвертая часть, которая впервые сформировала публичные обязательства государства в отношении детства. Это означает, что инфраструктура, которую может предоставить государство в виде кадров, финансовых ресурсов и содержания образования, стала предметом намного большего внимания, чем прежде», – объяснила Любовь Глебова.

С сентября текущего года в России на уровне начального и общего образования начнут действовать новые федеральные стандарты. Другим важным событием является принятие закона о новой детской организации, которая может стать для современной роосийской школы большим подспорьем.

«Вопросы, сформулированные в Конституции, о любви к своей Родине, патриотизме и традициях нашего многонационального, многоконфессионального государства – это большое богатство, которое нужно поддерживать. Для решения этой задачи через школы нужно проводить грамотную воспитательную работу. И мы в праве рассчитывать на то, что в нашей стране вырастут граждане, которые любят нашу страну, чтят ее традиции и являются в будущем строителями нашей страны с учетом ее позиции в глобальном мире», – заключила сенатор.

В конце встречи участники могли задать дополнительные вопросы, а также рассказать о своих проектах. Так, зампред Общественной палаты Удмуртии Степан Чирков рассказал о работе студотрядов, а руководитель организации «Атмосфера» Мария Созыкина - о цифровой трансформации региональных НКО. Кроме того, представителям некоммерческих организаций вручили благодарственные письма от Совета Федерации за развитие институтов гражданского общества.

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