Гороскоп на 27 августа: Близнецам лучше побыть в одиночестве, а Рыб ждут новые перспективы

Близнецам лучше побыть в одиночестве Фото: Алексей БУЛАТОВ

ОВЕН

Овнов ждет отличный день для общения. У вас будет прекрасный шанс проявить свою эрудицию и показать себя в лучшем свете – сегодня вы сможете легко покорить любого собеседника.

ТЕЛЕЦ

Звезды советуют Тельцам заняться хозяйством. Сегодня лучшее время, чтобы решить все бытовые вопросы и проблемы. Своими силами вы можете не обойтись – активно подключайте окружающих.

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецам сегодня лучше побыть в одиночестве: общение с друзьями может не складываться, вероятны ссоры и конфликты. Лучше посвятите время любимым занятиям.

РАК

Ракам стоит ждать крупных денежных поступлений или выгодных предложений. Но не спешите тратить деньги: крупные покупки сегодня могут оказаться не слишком удачными.

ЛЕВ

Львы сегодня будут проявлять удивительную рассудительность во всем. Доверяйте своим решениям – они будут верными.

ДЕВА

Девам звезды сулят довольно непростой день. Будет казаться, что вы зашли в тупик. Однако не спешите отчаиваться – постарайтесь спокойно проанализировать происходящее.

ВЕСЫ

Сегодня вас ждут новые знакомства, а то, какими они будут, зависит только от вас. Но не спешите сразу доверять людям – прежде чем открываться новым знакомым, постарайтесь узнать их получше.

СКОРПИОН

День хорош для работы и решения важных вопросов. Он будет удачен и в финансовом плане. Вы сумеете достичь успеха во всех начинаниях и получите одобрение близких вам людей.

СТРЕЛЕЦ

Стрельцам звезды советуют адекватно оценивать свои силы и не полагаться исключительно на себя. Доверяйте окружающим и не бойтесь попросить помощи – сегодня она будет вам необходима.

КОЗЕРОГ

Козерогов ждут увлеченные дискуссии и споры. Вы будете стремиться во что бы то ни стало доказать всем свою правоту. Но не увлекаетесь, чтобы дискуссии не перерастали в крупные скандалы.

ВОДОЛЕЙ

Постарайтесь настроиться на нужный лад с самого утра: тогда весь день пройдет прекрасно. Если же вы будете неуверены в себе, на ваших делах это отразится не лучшим образом.

РЫБЫ

Смело берите на себя обязательства: вы справитесь со всем. Не бойтесь новых задач и обязанностей: они принесут вам новые перспективы.

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