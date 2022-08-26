МЧС предупредило жителей Удмуртии о грозах с ливнями и градом

В ближайший час с сохранением до конца дня местами по Удмуртии ожидаются грозы и ливни Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В ближайший час с сохранением до конца дня местами по Удмуртии ожидаются грозы и ливни. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике со ссылкой на прогноз регионального гидрометцентра.

В отдельных районах может выпасть град.

Прогноз погоды на выходные читайте в нашем материале.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

От 60 до 110 рублей в день составит стоимость питания школьников в Ижевске

Министр транспорта РФ и глава Удмуртии заложили первый камень нового аэропорта в Ижевске

На «Ижевской регате» зрителей ждут гигантский морской бой, флайборд-шоу и захватывающие гонки

Охотник из Игринского района Удмуртии подстрелил окольцованную во Франции утку