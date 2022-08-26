МЧС предупредило жителей Удмуртии о грозах с ливнями и градом

В ближайший час с сохранением до конца дня местами по Удмуртии ожидаются грозы и ливни
Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
В ближайший час с сохранением до конца дня местами по Удмуртии ожидаются грозы и ливни. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике со ссылкой на прогноз регионального гидрометцентра.
В отдельных районах может выпасть град.
Прогноз погоды на выходные читайте в нашем материале.
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