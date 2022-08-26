Расскажите об экономии газете «ЯСНО!» и выиграйте отдых в беседке

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С 12 августа по 4 сентября редакция газеты «ЯСНО!» проводит конкурс «Лови лайфхак!». Поделитесь своими лучшими секретами экономии: как недорого съездить в классный отпуск, не опустошить кошелек при покупке продуктов, товаров для детей или одежды. Не важно, экономите ли вы регулярно, или действительно удачную покупку удалось совершить лишь однажды. Главное в вашей истории – реальная выгода.

Принять участие в конкурсе «Лови лайфхак!» могут все желающие. Свои истории и советы можно прислать в группу газеты «ЯСНО!» «ВКонтакте» (16+) или в Viber на номер +7 (912) 740-32-85. С положением конкурса можно ознакомиться здесь.

С 5 по 8 сентября в группе будет проводиться голосование за лучший лайфхак, в ходе него и определят победителя, которому вручат сертификат номиналом 5000 рублей на аренду беседки в «Фемили Парке».

Желаем победы!