На 88-году жизни скончалась экс-директор Национального музея Удмуртии Тамара Шилова

Фото: Владимир Соловьев

На 88-м году жизни скончалась Заслуженный работник культуры Удмуртии Тамара Шилова. Об этом сообщил на своей странице «ВКонтакте» министр культуры республики Владимир Соловьев.

В 1982-1998 годах Тамара Алексеевна возглавляла Удмуртский республиканский краеведческий музей (с 1995 года - Национальный музей УР), в 1998-2005 годах - архитектурно-этнографический музея «Ильинка» (с 2003 года - Архитектурно-этнографический музей-заповедник «Лудорвай»).

«Тамара Алексеевна руководила Национальным музеем в самый сложный период его истории: реставрация здания Арсенала (1987-1994гг.), освоение после реставрации экспозиционных и фондовых площадей. Под руководством Тамары Алексеевны Национальный музей стал крупным методическим центром для всех музеев Удмуртии, начато проектирование и строительство архитектурно-этнографического музея-заповедника «Лудорвай»», - написал Соловьев.

Тамара Шилова успешно развивала международные связи, в том числе обмен выставками с музеями Финляндии и Венгрии.

Редакция «КП-Ижевск» выражает соболезнования родным и близким Тамары Алексеевны.

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