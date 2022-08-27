До +31 °С обещают в Ижевске 27 августа

В Ижевске 27 августа будет жарко и без осадков. Фото: Мария Бакланова

Доброе утро, Ижевск! Сегодня в столице Удмуртии прогнозируют переменную облачность. Осадков не ожидается. Об этом сообщает Удмуртский Гидрометцентр. Температура воздуха +29…+31 °С. Ветер северный 3-8 м/с.

Ночью также будет без осадков. Температура воздуха составит +13…+15 °С.

Хорошего вам дня!

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Как менялся аэропорт Ижевска и каким он станет в марте 2024 года

В Ижевске из-за легкоатлетического забега 28 августа перекроют ряд центральных улиц

В микрорайоне Буммаш в Ижевске может появиться новое общественное пространство