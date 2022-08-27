47 жителей Удмуртии госпитализировали с коронавирусом за последние сутки

За минувшие сутки 502 человека выздоровели, их выписали. Фото: Мария Бакланова

За минувшие сутки в ковид-стационары госпитализировано 47 жителей Удмуртии, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава.

«Проведено 5 248 тестов на коронавирус, выявлено 665 новых случаев. В числе заболевших 93 ребенка до 14 лет, 134 гражданина старше 65 лет», — говорится в сообщении.

502 человека выздоровели, их выписали.

Летальных случаев нет.

Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 173 491 лабораторно подтвержденный случай коронавирусной инфекции.167 403 человека выздоровели. 4 056 человек скончались.

На утро 27 августа 3 388 человек наблюдается в поликлиниках – они переносят болезнь в легкой форме. 151 пациент ковид-стационаров находится в состоянии средней степени тяжести. 8 человек — в тяжелом состоянии, из них 1 — на аппаратах ИВЛ.

Как минимум один компонент вакцины от коронавируса получил 701 433 жителя региона. Из них 561 160 прошли через оба этапа вакцинации. 207 055 жителей республики ревакцинировались.

В оперштабе напоминают, что по вопросам профилактики, диагностики и лечения коронавирусной инфекции можно обратиться по телефону 8-800-100-24-47.

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