На восемь лет осудили бездомного мужчину за убийство молодой девушки в Ижевске

Бездомный мужчина убил молодую девушку в ее квартире в Ижевске. Фото: пресс-служба Следственного управления СКР по Удмуртии
В Ижевске суд вынес 39-летнему мужчине приговор и признал его виновным в убийстве девушки. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Удмуртии.
Следствие и суд установили, что 24 февраля 2022 года мужчина без определенного места жительства с женой пришли в одну из квартир в Первомайском районе Ижевска. Там проживала 27-летняя девушка.
Супруги вместе с хозяйкой квартиры выпивали, после чего между подсудимым и хозяйкой произошел конфликт. В ходе перепалки мужчина взял нож и несколько раз ударил им девушку. В результате полученных ранений потерпевшая скончалась.
Суд приговорил виновного к восьми годам и одному месяцу лишения свободы. Наказание он будет отбывать в колонии строгого режима.
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