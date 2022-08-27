Гороскоп на 28 августа: у Близнецов хотят украсть возлюбленного, Раки будут слишком агрессивными, а Девам не стоит скрывать свои способности

Астропрогноз на завтра для всех знаков зодиака. Фото: архив

ОВЕН

Овны, сегодня вам следует сосредоточиться на том, что доставляет вам удовольствие. Это поможет вам расслабиться и получить массу позитивных эмоций.

ТЕЛЕЦ

Тельцы, этот день подарит вам возможность отправиться в путешествие с любимым человеком, что несомненно укрепит вашу с ним связь.

БЛИЗНЕЦЫ

Близнецы, сегодня вам стоит быть внимательнее. Кто-то задумал украсть у вас вашего возлюбленного. Этот недоброжелатель может находиться в вашем близком окружении.

РАК

Раки, сегодня вы будете слишком агрессивными со своей второй половинкой. Постарайтесь не срывать на любимом человеке свое плохое настроение. Это может очень плохо сказаться на ваших отношениях.

ЛЕВ

Львы, вам предстоит принять очень важное решение, касающееся вашей карьеры. Постарайтесь все грамотно взвесить, дабы не пожалеть о своем выборе в дальнейшем.

ДЕВА

Девы, не пытайтесь скрыть свои творческие способности. Они могут открыть вам двери в новый увлекательный этап вашей жизни, что сделает вас счастливыми.

ВЕСЫ

Весы, сегодня вас ждут теплые встречи с друзьями, песни у костра и красивая история о любви. Приготовьте носовые платочки, будет очень трогательно.

СКОРПИОН

Скорпионы, вам стоит разобраться со всеми важными делами, чтобы они вас больше не беспокоили.

СТРЕЛЕЦ

Стрельцы, этот день вас может многому научить. Жизненные уроки будут как положительные так и отрицательные. В любом случае, все события помогут вам узнать много интересного.

КОЗЕРОГИ

Козероги, вам следует быть осторожнее с автомобилями. Это касается как водителей так и пешеходов. Опасность может вылететь из неоткуда.

ВОДОЛЕЙ

Водолеи, вас ждет день, наполненный творчеством, музыкой и стихами. Возможно вы случайно окажетесь на крутом мероприятии, которое подарит вам новые знакомства и хобби.

РЫБЫ

Рыбы, сегодня все будет идти по вашему сценарию. Поэтому смело пропишите все, что вы задумали сделать и смело идите покорять этот мир.

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