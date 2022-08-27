Нутрициолог рассказал о том, какие продукты помогут улучшить состояние кожи

Следует помнить, что витамин C — самый нестабильный витамин, мгновенно разрушающийся под действием температуры выше 60 °C. Фото: архив

Жаркое и активное лето под солнцем может стать причиной обезвоживания и старения нашей кожи. В беседе с RT нутрициолог Антон Брыкин посоветовал продукты для улучшения ее состояния.

Как пояснил врач, за гладкость кожи отвечает коллаген.

«Проникая глубоко в кожу, ультрафиолетовое излучение от солнца активирует производство ферментов, которые его расщепляют. Для синтеза коллагена организму нужны белки из пищи животного происхождения, витамины С и D, а также магний, кальций, железо, цинк и медь. Чтобы эти вещества поступали в организм, необходимо разнообразно и рационально питаться», — отметил эксперт лаборатории «Гемотест».

Стоит отметить, что коллаген важен не только для кожи, но и для здоровья костей и сухожилий, зубов, кровеносных сосудов.

Нутрициолог рассказал, что витамином D богаты печень трески, лосось, консервированный тунец, куриные яйца.

Витамин C, или аскорбиновая кислота, участвует в огромном количестве биохимических реакций организма, в частности в синтезе коллагена..

Специалист предупредил, что в больших концентрациях витамин содержится в шиповнике, клюкве, квашеной капусте, болгарском перце, черной смородине, облепихе, помидорах, петрушке, цитрусовых.

Следует помнить, что витамин C — самый нестабильный витамин, мгновенно разрушающийся под действием температуры выше 60 °C. Поэтому для приготовления отвара из шиповника лучше использовать горячую воду, а не кипяток, иначе аскорбиновой кислоты не останется, будет присутствовать только вкус.

Также нутрициолог заявил, что в рацион следует включить шпинат, капуста брокколи, авокадо, кешью, миндаль, семена подсолнечника, зелёный лук, петрушка, курага, томаты и натуральный йогурт.

Кроме того, важно добавлять в пищу источники кальция, железа, цинка и меди.

По мнению специалиста, необходимо настроить режим сна и отдыха, а также свести стресс к минимуму.

«На синтезе коллагена негативно сказывается так называемый гормон стресса — кортизол, который выделяется в большом количестве, когда вы нервничаете, голодаете или испытываете повышенные физические нагрузки. Спать рекомендуется не менее семи с половиной часов, ложиться — не позднее 23 часов», — пояснил Антон Брыкин.

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