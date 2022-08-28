В Ижевске демонтируют почти 500 метров свежеуложенного асфальта на улице Новой

После переукладки асфальта его качество проверят вновь. Фото: администрация Ижевска

В Ижевске отремонтированный в этом году участок улицы Новой будет переделан. Как сообщает пресс-служба администрации города, взятые на данном участке образцы асфальта не выдержали лабораторных испытаний по одному из основных параметров.

«На объекте будет снят уложенный ранее верхний слой асфальтобетона на участке, протяженностью 475 метров и шириной 4 метра», - говорится в сообщении.

После переукладки асфальта его качество проверят вновь.

Напомним, улицу Новую ремонтируют в рамках «Безопасные и качественные дороги», инициированному президентом России Владимиром Путиным.

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