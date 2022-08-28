МЧС предупредило жителей Удмуртии о грозах вечером 28 августа

Жителей просят соблюдать осторожность и учитывать погодные условия Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В ближайший час местами по Удмуртии возможны грозы. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по республике.

«По данным Удмуртского Гидрометцентра, в ближайший час с сохранением до конца дня 28 августа 2022 года местами по республике ожидаются грозы», - говорится в сообщении.

Жителей просят соблюдать осторожность и учитывать погодные условия.

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