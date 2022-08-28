Предприниматель из Удмуртии лишился 230 тысяч рублей, пытаясь купить арбузы

В Завьяловском районе Удмуртии руководитель торговой организации стал жертвой мошенников при попытке купить партию арбузов Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Завьяловском районе Удмуртии руководитель торговой организации стал жертвой мошенников при попытке купить партию арбузов. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по республике.

Со слов потерпевшего, в начале августа он через интернет оплатил груз и услуги доставки, перечислив в общей сложности 230 тысяч рублей.

«Однако в указанный срок товар доставлен не был, представитель компании, на счет которой он перечислил денежные средства, на связь выходить перестал», – говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ – «Мошенничество в крупном размере».

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