Врачи рассказали об особенностях аллергической реакции на фундук и арахис

Специалисты рассказали об особенностях аллергической реакции на орехи Фото: Иван МАКЕЕВ

Аллерголог-иммунолог, кандидат медицинских наук Алексей Попович и завотделением иммунопатологии Института иммунологии Елена Латышева рассказали RT об особенностях аллергической реакции на орехи.

«Орехи являются очень сильными аллергенами. В первую очередь к ним относится фундук, который может вызвать даже анафилаксию, а также арахис — это не орех, а бобовое растение, но именно он входит в «большую восьмерку» аллергенов. Также аллергию могут вызвать грецкий и кедровый орехи», — объяснил Алексей Попович.

По словам специалиста, малоаллергенны макадамия, бразильский орех и кешью.

Эксперт напомнил, что любая пища может вызвать аллергическую реакцию, если употреблять ее достаточно долго. Он посоветовал аллергикам внимательно читать этикетки кондитерских изделий, колбас, разных полуфабрикатов.

В свою очередь, Елена Латышева уточнила, что аллергия на орехи бывает разной степени тяжести. Порой симптомы ограничиваются неприятными ощущениями во рту, добавила она.

«Как правило, они наблюдаются у пациентов, у которых есть аллергия на пыльцу деревьев, потому что орехи имеют похожую молекулярную структуру и дают перекрестную реакцию», — пояснила Латышева.

Вместе с тем существуют и тяжелые реакции, которые могут привести к летальному исходу. По словам Латышевой, в таких случаях опасность представляет даже маленькая доза или следы продукта.

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