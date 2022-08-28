Гороскоп на 29 августа: Львов ждут перемены в личной жизни, а Девам стоит отказаться от больших трат

Астрологический прогноз на понедельник Фото: Архив КП

ОВЕН

Не садитесь за руль без крайней необходимости, особенно во второй половине дня. Обратите серьезное внимание на здоровье сердечно-сосудистой системы.

ТЕЛЕЦ

Жизнь проверит вашу способность работать в команде. Придется на некоторое время наступить на горло собственной индивидуальности ради общего блага.

БЛИЗНЕЦЫ

День потребует от вас молниеносной мобилизации сил. Будьте готовы решать сразу несколько проблем одновременно. Звезды советуют слушать свою интуицию и не бояться импровизировать.

РАК

Сегодня вас очень легко вывести из равновесия. Не поддавайтесь на провокации. Не стесняйтесь проявлять инициативу на личном фонте.

ЛЕВ

Особенно успешны будут творческие представители знака. Звезды пророчат ощутимые перемены в личной жизни.

ДЕВА

Откажитесь от серьезных трат. Стоит быть аккуратнее во всем, что касается денег.

ВЕСЫ

Утром вы ощутите мощный прилив сил – как физических, так и моральных. Звезды рекомендуют не выставлять эмоции напоказ – это может очень дорого вам обойтись.

СКОРПИОН

Без компромиссов сегодня никуда. Попытки силой продавить свою позицию приведут к краху.

СТРЕЛЕЦ

Близнецам важно быть прагматичными и тщательно продумывать каждый свой шаг. Не темните в отношениях с родственниками и друзьями – правда рано или поздно всплывет, и будет только хуже.

КОЗЕРОГ

Эмоциональный фон будет «скакать». Звезды советуют вам побольше отдыхать, а также пропускать слова недоброжелателей мимо ушей.

ВОДОЛЕЙ

Возникнет большое количество мелких бытовых проблем. Желательно решить их в первой половине дня – после обеда вам будет не до этого.

РЫБЫ

Сегодня вы всех понимаете с полуслова, люди подозрительно легко открывают вам свои тайны. Воспользуйтесь полученной информацией с умом.

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