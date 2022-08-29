Ранее судимого за наркотики гражданина отправили охранять один из детских садов Удмуртии

Работника пришлось спешно увольнять Фото: Мария ЛЕНЦ

В октябре 2021 года одно из охранных предприятий Удмуртии направило на работу в детсад Вавожского района ранее судимого гражданина. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по республике.

Как было установлено во время проверки, мужчину судили за приобретение, хранение, перевозку и изготовление наркотических средств, а также за умышленное причинение легкого вреда здоровью. Работать в детских учреждениях таким людям запрещено.

Прокурор Ленинского района Ижевска внес руководителю предприятия представление об устранении нарушения. Трудовые отношения с работником были прекращены, а руководитель охранного предприятия привлечен к административной ответственности – ему сделали предупреждение.

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