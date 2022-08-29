Пожарно-тактические учения пройдут у Нацбиблиотеки в Ижевске 29 августа

В Ижевске 29 сентября в районе здания Нацбиблиотеки пройдут пожарно-тактические учения Фото: Амир Закиров

В Ижевске 29 сентября с 14:00 в районе здания Национальной библиотеки (ул. Советская, 11) пройдут пожарно-тактические учения. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС Удмуртии.

«Ожидается большое скопление техники и личного состава Ижевского пожарно-спасательного гарнизона», – говорится в сообщении.

Жителей просят сохранять спокойствие и не мешать проезду спецавтотранспорта и работе оперативных служб.

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