Глава Удмуртии прокомментировал обыски на Сарапульском электрогенераторном заводе

На Сарапульском электрогенераторном заводе работают сотрудники правоохранительных органов
Фото: Сергей ГРАЧЕВ
Глава Удмуртии Александр Бречалов подтвердил, что Сарапульском электрогенераторном заводе проходят обыски и проводится выемка документов за последние четыре года, подчеркнув, что ситуация находится под контролем. Его слова приводит «Ъ-Удмуртия».
«Сейчас на заводе работают правоохранительные органы. Уверен, они компетентно разберутся в ситуации. Тем мне менее, ни в коем случае нельзя допустить сбоев в цикле производства. Предприятие исполняет большой объем заказов для оборонно-промышленного комплекса страны, обеспечивает занятость огромного количества людей», – заявил он.
По его словам, в сложившейся ситуации главное – это сотрудники предприятия. Сейчас на заводе трудится более 4 тысяч человек.
По информации издания, сотрудники завода заподозрили рейдерский захват, в связи с чем написали открытое письмо на имя председателя правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой не допустить развала предприятия.
«Люди опасаются массовых сокращений по примеру других авиационных предприятий, где увольняли людей во время пандемии. Люди боятся повторения 90-х, когда на предприятии резко сократился выпуск продукции, задерживали зарплаты, многим специалистам и рабочим пришлось искать другую работу», – пишет «Ъ-Удмуртия».
Официальных комментариев от правоохранительных органов не поступало.
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