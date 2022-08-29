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Общество29 августа 2022 8:26

Глава Удмуртии прокомментировал обыски на Сарапульском электрогенераторном заводе

Сотрудники правоохранительных органов проводят выемку документов за последние четыре года
Дмитрий Коренев
На Сарапульском электрогенераторном заводе работают сотрудники правоохранительных органов

На Сарапульском электрогенераторном заводе работают сотрудники правоохранительных органов

Фото: Сергей ГРАЧЕВ

Глава Удмуртии Александр Бречалов подтвердил, что Сарапульском электрогенераторном заводе проходят обыски и проводится выемка документов за последние четыре года, подчеркнув, что ситуация находится под контролем. Его слова приводит «Ъ-Удмуртия».

«Сейчас на заводе работают правоохранительные органы. Уверен, они компетентно разберутся в ситуации. Тем мне менее, ни в коем случае нельзя допустить сбоев в цикле производства. Предприятие исполняет большой объем заказов для оборонно-промышленного комплекса страны, обеспечивает занятость огромного количества людей», – заявил он.

По его словам, в сложившейся ситуации главное – это сотрудники предприятия. Сейчас на заводе трудится более 4 тысяч человек.

По информации издания, сотрудники завода заподозрили рейдерский захват, в связи с чем написали открытое письмо на имя председателя правительства РФ Михаилу Мишустину с просьбой не допустить развала предприятия.

«Люди опасаются массовых сокращений по примеру других авиационных предприятий, где увольняли людей во время пандемии. Люди боятся повторения 90-х, когда на предприятии резко сократился выпуск продукции, задерживали зарплаты, многим специалистам и рабочим пришлось искать другую работу», – пишет «Ъ-Удмуртия».

Официальных комментариев от правоохранительных органов не поступало.

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