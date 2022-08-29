Действующего главу Удмуртии поддерживает 65% населения республики

Выборы главы Удмуртии пройдут 9-11 сентября Фото: Сергей ГРАЧЕВ

В настоящее время действующего главу Удмуртии Александра Бречалова готовы поддержать 65% жителей региона, твердо решивших прийти на избирательные участки. это слудет из данных исследования компании ИНСОМАР.

За кандидата от КПРФ Александра Сырова готовы проголосовать 11% электорально-активных жителей республики, за выдвинутого ЛДПР Тимура Ягафарова – 8%, за кандидата от «Справедливой России» Вадима Белоусова – 4%. Георгий Лещев («Зеленая инициатива») и Владимир Сегал (Партия пенсионеров) набирают по одному проценту голосов.

О своем твердом намерении прийти на избирательные участки заявляют 58% жителей Удмуртии; еще 17% «скорее» готовы проголосовать.

Инициативный телефонный опрос 1000 жителей республики проводился компанией «ИНСОМАР» по квотной репрезентативной выборке 15-20 августа 2022 года. Заказчик - ООО «ИНСОМАР», статистическая погрешность - 3,2%.

Напомним, выборы главы Удмуртии пройдут 9-11 сентября.

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