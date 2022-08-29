Спортсмен из Ижевска Федор Шутов победил на Чемпионате России по полумарафону

36-летний спортсмен преодолел дистанцию в 21 километр за 1 час 6 минут 32 секунды. Фото: begaem.com

28 августа в Ярославле прошли финальные забеги Чемпионата России по бегу на полумарафонскую дистанцию. Как сообщили в пресс-службе Всероссийской федерации легкой атлетики, лучшим среди мужчин стал уроженец Ижевска Федор Шутов.

36-летний спортсмен преодолел дистанцию в 21 километр за 1 час 6 минут 32 секунды.

Ставший вторым Дмитрий Неделин уступил Шутову 17 секунд, прибежавший третьим Александр Именин – 22 секунды.

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