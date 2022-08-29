Житель Ижевска проглотил сверток с наркотиками, опасаясь задержания

Материалы уголовного дела направлены в суд Фото: Архив КП

37-летний житель Ижевска предстанет перед судом по обвинению в приобретении и хранении наркотиков в крупном размере (ч. 2 ст. 228 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Установлено, что ранее судимый ижевчанин приобрел в интернете наркотики для личного употребления. Заказанный им «товар» находился в тайнике в лесополосе в Ленинском районе.

«Опасаясь быть задержанным, обвиняемый проглотил полимерный сверток с наркотическим средством, намереваясь в последующем извлечь его естественным путем и употребить», - говорится в сообщении.

Наблюдавшие за мужчиной полицейские отправили его в кабинет эндоскописта. Специалист в присутствии понятых извлек инородное тело из пищевода задержанного, после чего тот сознался в приобретении веществ.

Материалы уголовного дела направлены в суд. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.

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