В Ижевске завершен поддерживающий ремонт Славянского шоссе

Работы были выполнены за 2 недели. Фото: izh.ru
В Ижевске дорожники завершили поддерживающий ремонт Славянского шоссе на участке от моста через речку Пазелинку в сторону ГИБДД. Как сообщает пресс-служба администрации города, новый асфальт уложили на площади в 11 тысяч квадратных метров.
Фото: izh.ru
Ремонт длился две недели.
Сейчас решается вопрос о включении Славянского шоссе в нацпроект «Безопасные качественные дороги». Отмечается, что федеральное финансирование позволит провести капитальный ремонт объекта.
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