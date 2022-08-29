В Ижевске завершен поддерживающий ремонт Славянского шоссе

Работы были выполнены за 2 недели. Фото: izh.ru

В Ижевске дорожники завершили поддерживающий ремонт Славянского шоссе на участке от моста через речку Пазелинку в сторону ГИБДД. Как сообщает пресс-служба администрации города, новый асфальт уложили на площади в 11 тысяч квадратных метров.

Фото: izh.ru

Ремонт длился две недели.

Сейчас решается вопрос о включении Славянского шоссе в нацпроект «Безопасные качественные дороги». Отмечается, что федеральное финансирование позволит провести капитальный ремонт объекта.

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