Улицу Пастухова перекроют в Ижевске 1 сентября

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В Ижевске 1 сентября с 12:00 до 16:00 будет закрыто движение транспорта по улице Пастухова на участке от улицы К. Маркса до улицы Красной. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

«Ограничение связано с проведением торжественного мероприятия, посвященного 1 сентября в ДШИ им П.И. Чайковского», - говорится в сообщении.

Водителей просят заранее выбирать пути объезда.

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