ПСБ в числе первых банков протестировал операции с цифровым рублем

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ПСБ одним из первых на российском рынке протестировал операции с цифровой валютой, которая выпускается на платформе цифрового рубля Банка России.

Для проведения тестовых операций достаточно было зарегистрироваться в мобильном приложении банка и открыть цифровой кошелек. После чего в приложении со своего счета можно было обменивать безналичные рубли на цифровые, а также переводить цифровую валюту клиентам, в том числе и других банков, участвующих в пилотном проекте.

Вся информация о проведенных операциях поступала с платформы цифрового рубля Банка России и сразу отражалась на балансе цифрового кошелька клиента в мобильном приложении.

«ПСБ одним из первых банков реализовал в мобильном приложении простую и понятную технологию совершения операций с цифровыми рублями и успешно протестировал ее. Мы видим большой потенциал этого инструмента, который, по нашим ожиданиям, станет новым стандартом расчетов в российской экономике. Успешное проведение тестирования закладывает основу для будущих операций с цифровым рублем и открывает широкие возможности для населения и компаний. Надежные и безопасные переводы в цифровой валюте в перспективе станут доступны населению на всей территории России, у государства появятся дополнительные инструменты администрирования бюджетных платежей и целевых социальных выплат, компаниям новая технология расчетов поможет решить вопрос с автоматизацией всех платежей и внутренних бизнес-процессов», - отметил старший вице-президент, руководитель блока цифрового бизнеса ПСБ Александр Чернощекин.

Хранение и учет цифровых рублей осуществляет Банк России. Все расчеты в цифровых рублях производятся с использованием криптографической защиты и шифрования: каждый рубль имеет свой цифровой индивидуальный номер, что формирует новую систему защиты от мошеннических операций.