Ремонт участка дороги Ижевск – Сарапул у деревни Каменное планируют завершить 31 августа

Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии

В Удмуртии завершается реконструкция 2-километрового участка автодороги Ижевск – Сарапул в районе деревни Каменное. Как сообщает пресс-служба главы и правительства республики, проезжая часть была расширена до 9 метров, проведена работа по выравниванию профиля дороги, увеличены радиусы поворотов.

Кроме того, построены дополнительные полосы на подъем, устроены переходно-скоростные полосы на пересечениях, примыканиях и остановках общественного транспорта.

«На объекте полностью проведена замена старой дорожной одежды на новую на всем протяжении участка. Укрепили кюветы монолитным бетоном, установили бетонные бордюры. Увеличили проезжую часть с 2-х до 4-х полос движения в населенном пункте и с 2-х до 3-х вне населенного пункта. В данный момент идёт устройство финишного покрытия автодороги из современного износостойкого асфальтобетона ЩМА-16», - рассказал прораб участка АО «Удмуртавтодор» Михаил Кардопольцев.

Дорожники приступили к укладке последнего слоя асфальта. Ремонт планируется завершить до 21:00 31 августа. Сейчас движение на данном участке организовано по одной полосе. С 07:00 до 19:00 здесь работает регулировщик, с 19:00 до 07:00 – светофор.

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