До + 29 градусов и небольшие дожди обещают синоптики в Ижевске 30 августа

Возможны небольшие дожди Фото: Эдуард КАРИПОВ

Днем 30 августа в Ижевске ожидается пасмурная погода, возможны небольшие дожди, температура воздуха до +29 °С. Об этом сообщает пресс-служба гидрометцентра Удмуртии.

Без осадков. Ветер южный, до 5 м/с.

По данным сервиса Яндекс.Погода, атмосферное давление составит 747 мм рт. ст. Влажность воздуха утром около 78%, днем 61%, вечером 62%. Магнитное поле спокойное.

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