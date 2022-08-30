790 новых случаев COVID-19 выявили в Удмуртии за сутки

Выздоровели 730 человек Фото: Амир Закиров

В Удмуртии за минувшие сутки выявлено 790 новых случаев заболевания коронавирусом, в ковид-стационары госпитализированы 22 человека. Об этом утром 30 августа сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

«Проведено 4 767 тестов на коронавирус, выявлено 790 новых случаев. В числе заболевших 125 детей до 14 лет, 134 гражданина старше 65 лет», — говорится в сообщении.

Летальных случаев нет. Выздоровели 730 человек.

На утро 30 августа 3 781 человек наблюдается в поликлиниках – они переносят болезнь в легкой форме. 208 пациентов ковид-стационаров находятся в состоянии средней степени тяжести. 12 человек - в тяжелом состоянии, из них 2 – на аппаратах ИВЛ.

Всего с начала пандемии в республике зарегистрировано 175 785 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 169 305 пациентов выздоровели. 4 056 человек скончались, из них 3 856 - с подтвержденным диагнозом.

Вакцинировались 701 526 жителей региона, из них 561 224 получили второй компонент. 208 761 житель республики прошел ревакцинацию.

В Минздраве напоминают, что по вопросам профилактики, диагностики и лечения коронавирусной инфекции можно обратиться по телефону 8-800-100-24-47.

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