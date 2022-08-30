Жители Удмуртии стали чаще покупать ноутбуки

Фото: МТС

В июле 2022 года жители Ижевска купили на 25% больше ноутбуков, чем месяцем ранее. Наибольшую динамику показывают модели от китайских производителей.

Рынок ноутбуков постепенно восстанавливается: количество проданных лэптопов в июле 2022 года выросло на 25% по сравнению с июнем текущего года. Помимо фактора сезонности, рост можно объяснить снижением тренда на экономию – жители Ижевска стали тратить накопленные деньги на электронику и другие товары. Спрос растет на многие категории техники - смартфоны, наушники, колонки и так далее.

Средняя стоимость купленного ноутбука в Ижевске в июле 2022 года составила 59 000 рублей. Самый большой рост показывают ценовые сегменты в 35-50 тысяч рублей и премиальные модели стоимостью свыше 80 тысяч рублей - за год они выросли на 8 и 3 п.п. соответственно.

Лидерами рынка ноутбуков в июле 2022 года в натуральном выражении стали HP с долей 21%, Lenovo -18%, Acer -14%, Asus -13%, Honor - 9% и Huawei - 8%. Наибольшую динамику продаж показывают Honor и Huawei - за год их доля увеличилась на 4 и 5 п.п. соответственно.

Топ-10 самых покупаемых ноутбуков:

- Honor MagicBook X15;

- Lenovo Ideapad 3 15ITL05;

- Lenovo Ideapad 3 14ADA05;

- Huawei MateBook D15 (256 ГБ);

- HP 15S-FQ2128UR;

- Apple MacBook Air (M1);

- MSI GF63 Thin 11UC-255X;

- Huawei MateBook D14;

- Huawei MateBook D15 (512 ГБ);

- Lenovo Ideapad Gaming 3-15IMH05.