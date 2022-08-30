«Ижсталь» поздравила будущих первоклассников

Фото: Завод «Ижсталь»

Завод «Ижсталь» (входит в Группу «Мечел») провел праздник День первоклассника. 149 детей ижсталевцев получили поздравления и подарки.

Будущих школьников встречали ростовые фигуры героев популярных диснеевских мультфильмов. Неподдельный восторг детей вызвало шоу мыльных пузырей. Юные артисты эстрадной студии «Дельфин» и ансамбля эстрадного танца «Сюрприз» в своих выступлениях рассказали о будущих школьных днях, хитростях математики и просто дарили хорошее настроение. А гигантские медведи-барабанщики не оставили равнодушным ни одного участника праздника, под их задорное выступление танцевали не только дети, но и взрослые.

Фото: Завод «Ижсталь»

В завершении ребята получили полезные подарки к школе: портфели с корпоративной символикой, наполненные пеналами, тетрадями, цветными карандашами, акварельными красками, пластилином и другими канцелярскими принадлежностями для учебы и творческого развития.

Фото: Завод «Ижсталь»

«Мы рады, что от первого посещения завода у ребят осталось ощущение яркого праздника. Надеемся, что они сохранят его до того, как им придется выбирать свое будущее место работы», – отметила директор управления по работе с персоналом ПАО «Ижсталь» Наталья Петрова.

Фото: Завод «Ижсталь»

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