Житель Удмуртии получил условный срок за призывы к расправе над силовиками в соцсетях

Фото: Константин Ившин

В Удмуртии суд признал 33-летнего жителя Якшур-Бодьинского района виновным в совершении публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности (ч.2 ст. 280 УК РФ). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судейского сообщества республики.

Установлено, что в ноябре и декабре 2021 года мужчина разместил в сообществах «Мой Ижевск» и «УДМУРТИЯ ПРОТИВ» во «ВКонтакте» записи, которые побуждали неограниченный круг лиц к «осуществлению экстремистской деятельности, совершению насильственных действий в отношении представителей власти, сотрудников правоохранительных органов».

Суд учел смягчающие обстоятельства (в том числе полное признание вины, раскаяние в содеянном, наличие несовершеннолетнего ребенка) и назначил ему наказание в виде 1,5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

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