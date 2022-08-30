Ижевск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Ижевск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Ижевск
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество30 августа 2022 10:46

Аномальная жара сохранится в Удмуртии 31 августа

Жителей призывают соблюдать меры пожарной безопасности
Дмитрий Коренев
31 августа в Удмуртии сохранится аномально жаркая погода

31 августа в Удмуртии сохранится аномально жаркая погода

Фото: Амир Закиров

31 августа в Удмуртии сохранится аномальная жара. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по делам ГО и ЧС республики со ссылкой на данные регионального гидрометцентра.

«31 августа местами на территории республики сохранится аномально жаркая погода. Среднесуточная температура воздуха выше нормы на 7 градусов и более (норма 12-14°С)», – говорится в сообщении.

Жителям напоминают, что до 1 октября на территории республики действует особый противопожарный режим. Лицам, нарушившим правила пожарной безопасности, грозит ответственность вплоть до уголовной.

Ищите нас в Telegram и Viber – там самая актуальная и оперативная информация от «КП-Ижевск».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

На берегу реки Чепцы сделали находку возрастом более 11 тыс. лет

Временно исполняющим обязанности начальника Управления благоустройства администрации Ижевска назначен Евгений Бунтов

Детская регата пройдет на Ижевском пруду 4 сентября