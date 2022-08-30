Аномальная жара сохранится в Удмуртии 31 августа

31 августа в Удмуртии сохранится аномально жаркая погода Фото: Амир Закиров

31 августа в Удмуртии сохранится аномальная жара. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по делам ГО и ЧС республики со ссылкой на данные регионального гидрометцентра.

«31 августа местами на территории республики сохранится аномально жаркая погода. Среднесуточная температура воздуха выше нормы на 7 градусов и более (норма 12-14°С)», – говорится в сообщении.

Жителям напоминают, что до 1 октября на территории республики действует особый противопожарный режим. Лицам, нарушившим правила пожарной безопасности, грозит ответственность вплоть до уголовной.

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